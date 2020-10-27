Режим прекращения огня всегда нарушался Арменией - ХРОНОЛОГИЯ

Несмотря на третье по счету за месяц прекращение огня в период контрнаступательной операции Азербайджанской Армии в ответ на армянские провокации в Карабахе и прилегающих районах, Армения каждый раз нарушала это соглашение

Несмотря на третий по счету за месяц режим гуманитарного прекращения огня в период контрнаступательной операции Азербайджанской армии в ответ на армянские провокации в Карабахе и прилегающих районах, Армения каждый раз нарушала это соглашение.

Report напоминает, что в каждом случае Армения спустя всего несколько минут после вступления в силу гуманитарного прекращения огня начинала обстреливать азербайджанскую сторону, даже города и районы, расположенные далеко от зоны конфликта.

Это говорит о том, что Армения не заинтересована в мирном решении вопроса, а лишь пытается выиграть время для продолжения оккупационной политики. Это также подтверждает тот факт, что Армения всегда юлит за столом переговоров, избегает конкретных шагов, направленных на урегулирование конфликта. Ниже в хронологическом порядке представлены военные провокации Армении, целенаправленная подрывная деятельность и действия, противоречащие международному праву. Эта хронология показывает, что Армения проводит оккупационную политику:

- Первый раз миротворческие усилия были прекращены во время крушения азербайджанского вертолета МИ-8 с российскими, казахстанскими наблюдателями и высокопоставленными азербайджанскими государственными чиновниками на борту, когда он был сбит Арменией над селом Гаракенд Ходжавендского района 20 ноября 1991 года;

- 25 февраля 1992 года министр иностранных дел Ирана Али-Акбар Велаяти прибыл в Баку, чтобы применить на карабахской почве опыт ирано-иракской войны. 26 февраля стороны обещали друг другу по телефону прекратить огонь с 27 февраля до 9 часов утра 1 марта, после чего Велаяти приехал в Гянджу и стал дожидаться обещанного. 26 февраля армянские боевики совершили Ходжалинский геноцид;

- В мае 1992 года лидеры Армении и Азербайджана встретились в Тегеране и заключили перемирие. Но едва закончились переговоры, как армянские военные штурмом взяли город Шуша;

- 27 августа в Алма-Ате состоялась встреча министров иностранных дел Казахстана, Азербайджана и Армении. Проведение ее было согласовано накануне в телефонном разговоре президентов этих государств. Перемирие вступило в силу 1 сентября 1992 года, но было нарушено через несколько дней армянской стороной;

- При посредничестве России заключение соглашения о прекращении огня от 19 сентября 1992 года вступило в силу 25 сентября 1992 года. Нарушено армянской стороной;

- Президент Ирана Рафсанджани выступил посредником в заключении соглашения о прекращении огня между сторонами 28 октября 1993 года. Опять Армения нарушила режим прекращения огня;

- Бывший президент Армении Роберт Кочарян в своей книге "Жизнь свобода: автобиография экс-президента Армении и Карабаха" писал: "Мы неоднократно пытались договориться с Азербайджаном о перемирии и режиме прекращения огня. Но каждый раз мне почему-то казалось, что нужно воспользоваться неумелыми действиями противника. Мы сумели-таки воспользоваться "окном перемирия» в октября 1993 года, именно тогда, условившись под прекращения огня, 29 октября мы установили де-фактор контроль над Зангиланом";

- 5-6 декабря 1994 года на саммите СБСЕ в Будапеште для координирования посреднических усилий в рамках СБСЕ было принято решение об учреждении института сопредседательства Минской конференции. На Будапештском саммите действующему председателю СБСЕ было поручено вести переговоры для достижения политической договоренности о прекращении вооруженного конфликта. Указанная политическая договоренность была призвана устранить последствия конфликта и позволить созвать Минскую конференцию;

- 23 марта 1995 года действующий председатель ОБСЕ выдал мандат сопредседателям Минского процесса. На состоявшемся 2-3 декабря 1996 года саммите в Лиссабоне сопредседатели Минской группы ОБСЕ и действующий председатель ОБСЕ рекомендовали основополагающие принципы нагорно-карабахского урегулирования, которые отвергла Армения, став единственной из 54 стран-членов ОБСЕ, проголосовавших против выдвинутого предложения.

- 12 мая 1994 года между Арменией и Азербайджаном было достигнуто соглашение о режиме прекращения огня, которое за исключением локальных и кратковременных нарушений продлилось до апреля 2016 года;

- 2 апреля 2016 года после очередной провокации армянской армии произошли масштабные боевые столкновения. В результате армянская армия понесла потери и отступила, азербайджанская армия взяла под контроль новые стратегические высоты. 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге, по инициативе президента России Владимира Путина, прошла встреча президентов России, Азербайджана и Армении;

- 11 июля 2018 года глава МИД Армении и Азербайджана провели первую встречу после "бархатной революции" в Армении в мае 2018 года. Накануне новое руководство Армении предложило изменить формат переговоров по Карабаху.

- 12 июля 2020 года после очередной провокации Армении на Товузском направлении азербайджано-армянской границы начались столкновения.

Как видно, все соглашения, связанные с применением режима прекращения огня, были нарушены именно Арменией.

После подписания в 1994 году Бишкекского протокола Армения регулярно нарушала режим прекращения огня.

Эти факты являются очевидным доказательством тому, что именно Армения была заинтересована в дестабилизации ситуации на линии соприкосновения 27 сентября 2020 года.