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Президент: Если бы Армения с самого начала прислушалась к нам, война давно бы прекратилась

Президент: Если бы Армения с самого начала прислушалась к нам, война давно бы прекратилась "Наша позиция с самого начала была предельно ясна. Мы готовы и все еще в любой момент готовы остановиться, если армянская сторона примет обязательство по освобождению оккупированных территорий. С самого начала войны я говорю, что если премьер-министр Арме
Нагорно-карабахский конфликт
9 ноября 2020 г. 16:53
Президент: Если бы Армения с самого начала прислушалась к нам, война давно бы прекратилась

"Наша позиция с самого начала была предельно ясна. Мы готовы и все еще в любой момент готовы остановиться, если армянская сторона примет обязательство по освобождению оккупированных территорий. С самого начала войны я говорю, что если премьер-министр Армении возьмет перед общественностью обязательство по освобождению оккупированных территорий, то мы остановимся. Но прошло уже 40 дней. И нет никаких признаков того, что он скажет это".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью BBC News.

Глава государства отметил: "Если Армения не примет обязательства по выводу войск с оккупированных территорий, то мы будем сражаться до конца. Считаю, что Армения совершает большую ошибку, так как если бы она с самого начала прислушалась к нам, то война давно бы прекратилась, и мы уже находились бы за столом переговоров".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Ermənistan öhdəlik götürməsə, biz sona qədər vuruşacağıq"

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