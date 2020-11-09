Президент: Если бы Армения с самого начала прислушалась к нам, война давно бы прекратилась

Президент: Если бы Армения с самого начала прислушалась к нам, война давно бы прекратилась

"Наша позиция с самого начала была предельно ясна. Мы готовы и все еще в любой момент готовы остановиться, если армянская сторона примет обязательство по освобождению оккупированных территорий. С самого начала войны я говорю, что если премьер-министр Арме

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"Наша позиция с самого начала была предельно ясна. Мы готовы и все еще в любой момент готовы остановиться, если армянская сторона примет обязательство по освобождению оккупированных территорий. С самого начала войны я говорю, что если премьер-министр Армении возьмет перед общественностью обязательство по освобождению оккупированных территорий, то мы остановимся. Но прошло уже 40 дней. И нет никаких признаков того, что он скажет это". Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью BBC News. Глава государства отметил: "Если Армения не примет обязательства по выводу войск с оккупированных территорий, то мы будем сражаться до конца. Считаю, что Армения совершает большую ошибку, так как если бы она с самого начала прислушалась к нам, то война давно бы прекратилась, и мы уже находились бы за столом переговоров". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook