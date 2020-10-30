ПАСЕ: Гибель 21 мирного жителя в Барде - это трагедия

Фриде: "Ракетные удары по гражданским районам необходимо прекратить"

Удар по азербайджанскому городу Барда, в результате которого, как сообщается, погиб 21 человек, является трагедией.

Как сообщает Report, об этом заявил глава комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам Парламентской Ассамблеи Совета Европы Пьер Ален Фриде.

"Ракетные удары по гражданским районам необходимо прекратить", - сказал он.

"Гуманитарные последствия конфликта вокруг Нагорного Карабаха вызывают глубокую тревогу. Власти всех сторон должны принять меры, необходимые для сведения к минимуму гуманитарных последствий этого конфликта. Властям необходимо в полной мере сотрудничать со всеми соответствующими гуманитарными организациями и позволить им оказывать поддержку, включая, в частности, МККК и агентства ООН, МОМ и другие международные и национальные неправительственные организации".

В городе Барда 21 мирный житель погиб, более 70 были ранены в результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении.