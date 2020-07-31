Минобороны Азербайджана о ситуации на Нахчыванском направлении фронта

Информация, распространенная армянскими СМИ - ложь, и не отражает действительности

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию, распространенную армянскими СМИ о том, что якобы позиции армянских вооруженных сил были обстреляны с Нахчыванского направления.

Как сообщает Report, в информации пресс-службы Минобороны Азербайджана говорится, что информация, распространенная армянскими СМИ - ложь, и не отражает действительности.

"Наоборот, в ответ на обстрел азербайджанских позиций со стороны армянских вооруженных сил подразделения Отдельной общевойсковой армии Нахчывана предприняли адекватные меры против противной стороны", - подчеркнули в Минобороны.