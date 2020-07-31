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Минобороны Азербайджана о ситуации на Нахчыванском направлении фронта

Минобороны Азербайджана о ситуации на Нахчыванском направлении фронта Информация, распространенная армянскими СМИ - ложь, и не отражает действительности
Нагорно-карабахский конфликт
31 июля 2020 г. 12:55
Минобороны Азербайджана о ситуации на Нахчыванском направлении фронта

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию, распространенную армянскими СМИ о том, что якобы позиции армянских вооруженных сил были обстреляны с Нахчыванского направления.

Как сообщает Report, в информации пресс-службы Минобороны Азербайджана говорится, что информация, распространенная армянскими СМИ - ложь, и не отражает действительности.

"Наоборот, в ответ на обстрел азербайджанских позиций со стороны армянских вооруженных сил подразделения Отдельной общевойсковой армии Нахчывана предприняли адекватные меры против противной стороны", - подчеркнули в Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi cəbhənin Naxçıvan istiqamətindəki durumla bağlı məlumat yayıb

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