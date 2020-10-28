О нас
Report Georgia

МИД Турции: Мы проклинаем подлые атаки Армении

МИД Турции: Мы проклинаем подлые атаки Армении “Вслед за вчерашней жестокой агрессией Армения в очередной раз подло и вероломно атаковала мирное население в отдаленном от зоны конфликта азербайджанском городе Барда. В результате этой атаки по предварительным данным погиб 21, ранены более 70 человек. Д
Нагорно-карабахский конфликт
28 октября 2020 г. 18:06
МИД Турции: Мы проклинаем подлые атаки Армении

“Вслед за вчерашней жестокой агрессией Армения в очередной раз подло и вероломно атаковала мирное население в отдаленном от зоны конфликта азербайджанском городе Барда. В результате этой атаки по предварительным данным погиб 21, ранены более 70 человек. Да упокоит Аллах души наших погибших братьев, дарует здоровья раненым, родному Азербайджану выражаем соболезнования и желаем стойкости".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

“Мы проклинаем продолжающиеся подлые атаки Армении, не различающие детей, молодежь, стариков, на мирное население. Эта вероломная политика террора Армении, связанная с убийством мирного населения, является проявлением больного мышления, стоящего за Ходжалинской трагедией. Руководство Армении, прибегающее к любым средствам, чтобы не выходить из оккупированных территорий, действует бездумно и бессовестно. Эта последняя атака занимает свое постыдное место в списке военных преступлений, которые совершила и за которые понесет ответственность Армения. Давно настала пора, чтобы международная общественность во главе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ проявила нужную реакцию", - отмечается в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: "Bərdəyə hücumu lənətləyirik"

Новости партнеров

Самое читаемое

Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
Дочь Пашиняна с фейковых профилей оскорбляет Россию
25 октября 2020 г. 00:50
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Уничтожена боевая техника врага
Уничтожена боевая техника врага
25 октября 2020 г. 00:43
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
Российский политолог: Пашинян сам спровоцировал эту войну
23 октября 2020 г. 17:12
Армяне привлекают подростков к войне
ВидеоАрмяне привлекают подростков к войне
24 октября 2020 г. 21:22
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
ФотоМеждународные организации проинформированы о прямом участии Армении в карабахском конфликте
24 октября 2020 г. 20:02
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
Глава МИД: Карабах - это Азербайджан, именно это положит конец войне
23 октября 2020 г. 16:44
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
Представитель Минобороны: Армянским военнослужащим лучше сдаться
24 октября 2020 г. 19:30
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi