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Ильхам Алиев: Турция будет официально играть роль в урегулировании конфликта и контроле над прекращением огня

Ильхам Алиев: Турция будет официально играть роль в урегулировании конфликта и контроле над прекращением огня В этом центре будут осуществлять деятельность российские и турецкие военные
Нагорно-карабахский конфликт
10 ноября 2020 г. 11:58
Ильхам Алиев: Турция будет официально играть роль в урегулировании конфликта и контроле над прекращением огня

"Я хочу коснуться еще одного момента. Я ознакомил мой дорогой народ с текстом документа. Тут применяется новый механизм контроля. В пятом пункте заявления говорится: "Для повышения эффективности контроля над исполнением соглашения сторонами конфликта создается миротворческий центр по контролю над прекращением огня". Я могу сказать, что в этом центре будут осуществлять деятельность российские и турецкие военные. Турция будет официально играть роль в дальнейшем урегулировании конфликта и контроле над прекращением огня".

Как передает Report, об этом в обращении к народу сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В своем выступлении во время церемонии подписания в формате видеоконференции я высоко оценил усилия президента Турции, дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Они в течение этих 44-45 дней приложили много усилий для мирного урегулирования вопроса. Я также рад, что эти два лидера сыграли положительную роль в прекращении конфликта. Полагаю, это в большой степени определяет формат будущего сотрудничества в регионе. Если посмотреть на историю, я считаю, сегодня отношения Турции и России на самом высоком уровне. Обе страны для нас дружественные, соседские", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev says Turkey to play role in settling conflict, monitoring ceasefire
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Türkiyə rəsmi qaydada münaqişənin həlli və atəşkəsə nəzarət işində rol oynayacaq

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