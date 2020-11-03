Хикмет Гаджиев: Противник превратил детский сад в военный штаб

"Основная причина этой войны – это оккупация Арменией азербайджанских территорий".

"Основная причина этой войны – это оккупация Арменией азербайджанских территорий".

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, одной из явных проблем является наличие в вооруженных силах Армении солдат-подростков: "Это грубое нарушение норм международного права. Армения также совершает преступления, подвергая обстрелу школы, госпитали. Они превратили детский сад на оккупированных территориях Азербайджана в военный штаб".