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Хикмет Гаджиев: Противник превратил детский сад в военный штаб

Хикмет Гаджиев: Противник превратил детский сад в военный штаб "Основная причина этой войны – это оккупация Арменией азербайджанских территорий".
Нагорно-карабахский конфликт
3 ноября 2020 г. 16:08
Хикмет Гаджиев: Противник превратил детский сад в военный штаб
Хикмет Гаджиев
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"Основная причина этой войны – это оккупация Арменией азербайджанских территорий".

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, одной из явных проблем является наличие в вооруженных силах Армении солдат-подростков: "Это грубое нарушение норм международного права. Армения также совершает преступления, подвергая обстрелу школы, госпитали. Они превратили детский сад на оккупированных территориях Азербайджана в военный штаб".

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Düşmən uşaq bağçasını hərbi qərargaha çevirib"

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