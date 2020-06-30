Главы МИД Азербайджана и Армении сегодня обсудят карабахское урегулирование

Сегодня состоится очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в формате видеоконференции.

Как сообщает Report, накануне министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров встретился в формате видеоконференции с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, предыдущая встреча глав МИД Азербайджана и Армении в формате видеоконференции при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась 21 апреля.