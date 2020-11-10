Еще два самолета с миротворцами отправились из России в Карабах

Еще два самолета Ил-76 с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный

Еще два самолета Ил-76 с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

На борту одного из самолетов находятся личный состав и БТР. На борту другого – личный состав миротворческого соединения, материальные средства и автомобильная техника.

В общей сложности из России направлено уже 6 самолетов с миротворцами.

Ранее сообщалось, что миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.