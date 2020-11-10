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Еще два самолета с миротворцами отправились из России в Карабах

Еще два самолета с миротворцами отправились из России в Карабах Еще два самолета Ил-76 с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный
Нагорно-карабахский конфликт
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10 ноября 2020 г. 09:29
Еще два самолета с миротворцами отправились из России в Карабах
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Еще два самолета Ил-76 с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

На борту одного из самолетов находятся личный состав и БТР. На борту другого – личный состав миротворческого соединения, материальные средства и автомобильная техника.

В общей сложности из России направлено уже 6 самолетов с миротворцами.

Ранее сообщалось, что миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.

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