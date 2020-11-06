Армянский пастор не согласен с призывом Гарегина II

Напомним, что обращаясь к народу, каталикос всех армян Гарегин II призвал людей не к миру, а к войне, сказав, что каждый, кто может держать оружие в руках, должен идти воевать

Пастор адвентистской церкви армянского города Гюмри Саакян Говсеп Араратович, попавший в азербайджанский плен, выразил отношение к призыву католикоса всех армян Гарегина II.

Как сообщает Report, пастор сказал, что не согласен с призывом католикоса всех армян:

"Потому что наша религия запрещает это. Бог не хочет войны. Вся ответственность лежит на тех, кто делает этот призыв".

Напомним, что обращаясь к народу, каталикос всех армян Гарегин II призвал людей не к миру, а к войне, сказав, что каждый, кто может держать оружие в руках, должен идти воевать.