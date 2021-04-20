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Бакинский поселок превратится в туристический уголок

Бакинский поселок превратится в туристический уголок Вслед за этим основной целью будет смена внешнего облика зданий, восстановление и обнаружение исторических зданий
Мультимедиа
20 апреля 2021 г. 11:05
Бакинский поселок превратится в туристический уголок
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Пиршаги – один из самых древних сел Баку. Поселок располагается на каспийском побережье и известен своим пляжем.

Теперь этот поселок останется древним по сути, но обретет новый облик.

16 апреля в поселке Пиршаги стартовали мероприятия по реконструкции, заложена основа ремонтно-восстановительных работ. В мероприятии приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

В Пиршаги, который в новом облике нацелен на превращение в привлекательный туристический уголок в постпандемический период, не исключено также производство товаров соответственно потребностям.

Архитектор Эльчин Алиев сказал Report, что на улицах в первую очередь идут работы по прокладке канализационных линий, оставшихся с советского периода, смене фонарных столбов. Вслед за этим основной целью будет смена внешнего облика зданий, восстановление и обнаружение исторических зданий.

Report представляет подготовленный из Пиршаги видеорепортаж:

ФОТО/ВИДЕО: Эхтирам Джаби

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bu qəsəbəsi turizm məkanına çevriləcək- VİDEO

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