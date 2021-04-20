Бакинский поселок превратится в туристический уголок

Пиршаги – один из самых древних сел Баку. Поселок располагается на каспийском побережье и известен своим пляжем.
Теперь этот поселок останется древним по сути, но обретет новый облик.
16 апреля в поселке Пиршаги стартовали мероприятия по реконструкции, заложена основа ремонтно-восстановительных работ. В мероприятии приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
В Пиршаги, который в новом облике нацелен на превращение в привлекательный туристический уголок в постпандемический период, не исключено также производство товаров соответственно потребностям.
Архитектор Эльчин Алиев сказал Report, что на улицах в первую очередь идут работы по прокладке канализационных линий, оставшихся с советского периода, смене фонарных столбов. Вслед за этим основной целью будет смена внешнего облика зданий, восстановление и обнаружение исторических зданий.
Report представляет подготовленный из Пиршаги видеорепортаж:
ФОТО/ВИДЕО: Эхтирам Джаби