Бакинский поселок превратится в туристический уголок

Вслед за этим основной целью будет смена внешнего облика зданий, восстановление и обнаружение исторических зданий

Пиршаги – один из самых древних сел Баку. Поселок располагается на каспийском побережье и известен своим пляжем.

Теперь этот поселок останется древним по сути, но обретет новый облик.

16 апреля в поселке Пиршаги стартовали мероприятия по реконструкции, заложена основа ремонтно-восстановительных работ. В мероприятии приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

В Пиршаги, который в новом облике нацелен на превращение в привлекательный туристический уголок в постпандемический период, не исключено также производство товаров соответственно потребностям.

Архитектор Эльчин Алиев сказал Report, что на улицах в первую очередь идут работы по прокладке канализационных линий, оставшихся с советского периода, смене фонарных столбов. Вслед за этим основной целью будет смена внешнего облика зданий, восстановление и обнаружение исторических зданий.

Report представляет подготовленный из Пиршаги видеорепортаж:

ФОТО/ВИДЕО: Эхтирам Джаби