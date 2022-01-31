О нас
Report Georgia
Аудио новости

Завтра начнется весенняя сессия Милли Меджлиса

Завтра начнется весенняя сессия Милли Меджлиса 1 февраля начинается весенняя сессия Милли Меджлиса 2022 года.
Милли Меджлис
31 января 2022 г. 09:48
Завтра начнется весенняя сессия Милли Меджлиса
0 : 00
0 : 00

1 февраля начинается весенняя сессия Милли Меджлиса 2022 года.

Как сообщает Report, заседания законодательного органа продлятся до 31 мая.

В повестку первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса включены 12 вопросов.

Парламентарии рассмотрят проект постановления о создании Дисциплинарной и Счетной комиссий Милли Меджлиса Азербайджана, поправки к законам "О дорожном движении", "О газоснабжении", "О свободе вероисповедания".

Среди прочих вопросов депутаты парламента обсудят также проекты законов Азербайджана "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", "Об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Сербии о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Spring session of Milli Majlis to start tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır

Самое важное

Сегодня Ильхам Алиев посетил Гянджу
ФотоСегодня Ильхам Алиев посетил Гянджу
30 января 2022 г. 15:24
Генсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни
ФотоГенсек ВТО: Азербайджан является хорошей моделью в сфере таможни
29 января 2022 г. 20:17
В Азербайджане в прошлом году совершено 11 тыс. экономических преступлений
В Азербайджане в прошлом году совершено 11 тыс. экономических преступлений
29 января 2022 г. 14:38
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34
МВД прокомментировал информацию о протоколе на имя шехида
МВД прокомментировал информацию о протоколе на имя шехида
29 января 2022 г. 10:27
Ученые: Самым эффективным средством борьбы с “омикроном” является бустерная доза
Ученые: Самым эффективным средством борьбы с “омикроном” является бустерная доза
28 января 2022 г. 11:52
Дорожная полиция обратилась к пешеходам
Дорожная полиция обратилась к пешеходам
28 января 2022 г. 10:48
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
28 января 2022 г. 10:24
Милли Меджлис утвердит Шушинскую декларацию
Милли Меджлис утвердит Шушинскую декларацию
27 января 2022 г. 22:59
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi