Устанавливаются штрафы за нарушение правил техобслуживания газовых установок

Устанавливаются штрафы за нарушение правил технического обслуживания газовых установок и линий, дымовых труб, а также вентиляционных линий.

Устанавливаются штрафы за нарушение правил технического обслуживания газовых установок и линий, дымовых труб, а также вентиляционных линий.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение в первом чтении проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджана.

Согласно изменениям, за указанные нарушения физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - от 1000 до 1500 манатов, юридические лица - от 2500 до 3000 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.