Представитель Катара: АПА должна активизировать усилия в развитии зеленой энергетики

Страны Азиатской парламентской ассамблеи должны активизировать усилия по сокращению выбросов углекислого газа и развитию зеленой энергетики.

Страны Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) должны активизировать усилия по сокращению выбросов углекислого газа и развитию зеленой энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-спикер парламента Катара Хамда Хасан Аль-Сулайти на 14-м пленарном заседании АПА в Баку.

По ее словам, многие страны региона затрудняются в реализации 17 целей устойчивого развития, которые необходимо достичь до 2030 года: "Азия не сможет достичь этих целей в указанные сроки. К 2030 году будут реализованы лишь 11% поставленных задач. Перед нами стоят такие проблемы, как дефицит водных ресурсов, безработица, промышленный застой. Поэтому необходимо сотрудничать в вопросе перехода к экологически чистой энергии, активизировать усилия для сокращения выбросов углекислого газа и развития зеленой энергетики".