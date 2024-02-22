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Представитель Катара: АПА должна активизировать усилия в развитии зеленой энергетики

Представитель Катара: АПА должна активизировать усилия в развитии зеленой энергетики Страны Азиатской парламентской ассамблеи должны активизировать усилия по сокращению выбросов углекислого газа и развитию зеленой энергетики.
Милли Меджлис
22 февраля 2024 г. 13:08
Представитель Катара: АПА должна активизировать усилия в развитии зеленой энергетики

Страны Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) должны активизировать усилия по сокращению выбросов углекислого газа и развитию зеленой энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-спикер парламента Катара Хамда Хасан Аль-Сулайти на 14-м пленарном заседании АПА в Баку.

По ее словам, многие страны региона затрудняются в реализации 17 целей устойчивого развития, которые необходимо достичь до 2030 года: "Азия не сможет достичь этих целей в указанные сроки. К 2030 году будут реализованы лишь 11% поставленных задач. Перед нами стоят такие проблемы, как дефицит водных ресурсов, безработица, промышленный застой. Поэтому необходимо сотрудничать в вопросе перехода к экологически чистой энергии, активизировать усилия для сокращения выбросов углекислого газа и развития зеленой энергетики".

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Версия на английском языке Qatari vice-speaker: More efforts are needed to reduce carbon dioxide and develop green energy
Версия на азербайджанском языке Qətərin vitse-spikeri: "Karbon qazının azaldılması, "yaşıl enerji"nin inkişafı üçün səylər artırılmalıdır"

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