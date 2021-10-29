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В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов

В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
29 октября 2021 г. 11:26
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
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Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 12 вопросов, среди которых законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Протокола о продлении срока действия соглашения о Программе партнерства FAO-Азербайджан между правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН", законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом Престоле", законопроект о внесении поправок в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и др.

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Версия на английском языке 12 issues on agenda of Azerbaijani parliament’s next meeting
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin iclası başlayıb, gündəlikdə 12 məsələ var

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