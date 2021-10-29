В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 12 вопросов, среди которых законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Протокола о продлении срока действия соглашения о Программе партнерства FAO-Азербайджан между правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН", законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики при Святом Престоле", законопроект о внесении поправок в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и др.