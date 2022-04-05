О нас
Аудио новости

В Азербайджане военнослужащих обяжут сдавать тест на наркотики

В Азербайджане военнослужащих обяжут сдавать тест на наркотики В Азербайджане военнослужащие не реже одного раза в год будут проходить обязательное освидетельствование на предмет употребления наркотиков.
Милли Меджлис
5 апреля 2022 г. 17:38
В Азербайджане военнослужащих обяжут сдавать тест на наркотики

В Азербайджане военнослужащие не реже одного раза в год будут проходить обязательное освидетельствование на предмет употребления наркотиков.

Как сообщает Report, это отражено в поправках к законопроектам "О наркологической службе и контроле" и "О статусе военнослужащих", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О военной обязанности и воинской службе" и "Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики".

В документе определены правовые основы прохождения обязательного наркологического освидетельствования лицами, призванными на срочную действительную военную службу, военнослужащими, проходящими действительную военную службу, добровольно поступившими на действительную военную службу по контракту, и кадровыми офицерами.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2022 года.

Проект закона был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hərbi qulluqçular ildə bir dəfə icbari narkoloji müayinədən keçiriləcək

Самое важное

На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка
ФотоНа азербайджано-иранской границе произошла перестрелка
5 апреля 2022 г. 12:53
В Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана до 2025 года
ФотоВ Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана до 2025 года
5 апреля 2022 г. 10:22
В связи со взрывом в бакинском ночном клубе задержаны три человека
В связи со взрывом в бакинском ночном клубе задержаны три человека
4 апреля 2022 г. 22:44
Мать героя Апрельских боев: Мы все ждали его возращения...
Фото Мать героя Апрельских боев: Мы все ждали его возращения...
4 апреля 2022 г. 17:47
ВС Армении подвергли обстрелу Товуз
ВС Армении подвергли обстрелу Товуз
4 апреля 2022 г. 13:33
Эксгумированы останки, найденные в Фаррухе
Эксгумированы останки, найденные в Фаррухе
4 апреля 2022 г. 13:31
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева
4 апреля 2022 г. 10:46
Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадал
Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадал
3 апреля 2022 г. 05:53
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
Хикмет Гаджиев: Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану
Хикмет Гаджиев: Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану
2 апреля 2022 г. 22:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi