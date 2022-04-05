В Азербайджане военнослужащих обяжут сдавать тест на наркотики

В Азербайджане военнослужащие не реже одного раза в год будут проходить обязательное освидетельствование на предмет употребления наркотиков.

В Азербайджане военнослужащие не реже одного раза в год будут проходить обязательное освидетельствование на предмет употребления наркотиков.

Как сообщает Report, это отражено в поправках к законопроектам "О наркологической службе и контроле" и "О статусе военнослужащих", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О военной обязанности и воинской службе" и "Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики".

В документе определены правовые основы прохождения обязательного наркологического освидетельствования лицами, призванными на срочную действительную военную службу, военнослужащими, проходящими действительную военную службу, добровольно поступившими на действительную военную службу по контракту, и кадровыми офицерами.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2022 года.

Проект закона был вынесен на голосование и принят в первом чтении.