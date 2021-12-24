Спикер Милли Меджлиса: Азербайджан покоряет самые высокие вершины под руководством президента Ильхама Алиева

"Естественно, наряду с восстановлением и возрождением наших освобожденных территорий и безопасным возвращением вынужденных переселенцев на исконные земли, сохранение динамики развития в нашей стране, повышение социальной защиты и благосостояния населения,

"Естественно, наряду с восстановлением и возрождением наших освобожденных территорий и безопасным возвращением вынужденных переселенцев на исконные земли, повышение социальной защиты и благосостояния населения, укрепление безопасности границ будут одними из главных приоритетов нашей страны в предстоящий период".

Как передает Report, такое мнение высказала в опубликованной в официальной прессе статье спикер Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова.

"Да, сегодня Азербайджан под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева покоряет самые высокие вершины. Азербайджанский народ счастлив, что у него есть такой выдающийся государственный деятель, как господин Ильхам Алиев, могущественный, сильный национальный лидер, пользующийся большим авторитетом и уважением в мире", - сказала Сахиба Гафарова.