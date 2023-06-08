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Состоялась онлайн-встреча рабочих групп по межпарламентским связям Азербайджана и Эстонии

Состоялась онлайн-встреча рабочих групп по межпарламентским связям Азербайджана и Эстонии 8 июня состоялась онлайн-встреча рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Эстонией с межпарламентской группой дружбы эстонского парламента с Азербайджаном.
Милли Меджлис
8 июня 2023 г. 19:08
Состоялась онлайн-встреча рабочих групп по межпарламентским связям Азербайджана и Эстонии

8 июня состоялась онлайн-встреча рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Эстонией с межпарламентской группой дружбы эстонского парламента с Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На онлайн-встрече руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Эстонией Жаля Ахмедова, выступая, поприветствовала участников, рассказала о важности Милли Меджлиса для развития межпарламентских связей с Эстонией. Она подчеркнула важность взаимных визитов депутатов в углублении этих связей.

Руководитель межпарламентской группы дружбы с эстонской стороны Риина Сольман заявила, что они заинтересованы в продвижении отношений с азербайджанским парламентом и углублении сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии наших межпарламентских связей, перспективах развития и других интересующих стороны вопросах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Estoniya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının onlayn görüşü keçirilib

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