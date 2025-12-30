Парламент в последнем чтении утвердил штрафы за призывы к проституции в соцсетях

Милли Меджлис в последнем чтении утвердил штрафы за открытые призывы к проституции в соцсетях.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняты на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно документу, предлагается установить штраф в размере 500 манатов за открытые призывы к занятию проституцией через интернет-ресурсы или информационно-телекоммуникационные сети. Аналогичный штраф предусмотрен и за попытки договориться о подобных услугах в открытом доступе в интернете.