Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Парламент в последнем чтении утвердил штрафы за призывы к проституции в соцсетях

    Милли Меджлис
    • 30 декабря, 2025
    • 13:07
    Парламент в последнем чтении утвердил штрафы за призывы к проституции в соцсетях

    Милли Меджлис в последнем чтении утвердил штрафы за открытые призывы к проституции в соцсетях.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняты на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно документу, предлагается установить штраф в размере 500 манатов за открытые призывы к занятию проституцией через интернет-ресурсы или информационно-телекоммуникационные сети. Аналогичный штраф предусмотрен и за попытки договориться о подобных услугах в открытом доступе в интернете.

    Милли Меджлис поправки в законодательство проституция соцсети интернет штрафы
    İnternetdə fahişəliklə məşğul olmağa açıq çağırışların edilməsinə görə cərimələr son oxunuşda qəbul edilib

    Последние новости

    14:01

    Посол: Ташкент и Баку наращивают взаимодействие в ключевых отраслях

    Бизнес
    13:58

    В 2025 году более 900 студентов поменяли учебное заведение, специальности и формы обучения

    Наука и образование
    13:46

    Разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Азербайджана задержан в Боснии

    Происшествия
    13:46

    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана без золота выросло на 30%

    Бизнес
    13:43

    В 2025 году в Азербайджане лицензированы 40 частных учебных заведений

    Наука и образование
    13:43

    Перевалка нефти на Морском терминале КТК приостановлена из-за шторма

    Другие страны
    13:38

    В Стамбуле зафиксирован экстренный сигнал с азербайджанского и турецкого танкеров

    Внешняя политика
    13:37

    В 2025 году на освобожденных территориях построена 21 школа и 14 детсадов

    Наука и образование
    13:36

    Сахиль Бабаев рассказал о ходе работ по информационной системе "Цифровые государственные финансы"

    Финансы
    Лента новостей