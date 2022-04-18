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Обучающимся в учреждениях профобразования на платной основе будут назначаться стипендии

Обучающимся в учреждениях профобразования на платной основе будут назначаться стипендии Прошло заседание комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.
Милли Меджлис
18 апреля 2022 г. 18:59
Обучающимся в учреждениях профобразования на платной основе будут назначаться стипендии

Прошло заседание комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.

Как сообщает Report, открывая заседание, председатель комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев отметил, что в повестку включены три законопроекта.

После утверждения повестки председатель комитета проинформировал о сути изменений в закон "О профессиональном образовании" (первое чтение).

Он отметил, что действующее законодательство предусматривает предоставление стипендии только тем, кто обучается в учреждениях профессионального образования за счет государства. В поправках же предлагается назначение стипендий лицам, обучающимся в государственных профессиональных учебных заведениях на платной основе.

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