Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту и Первой леди по случаю Дня Победы

11:03

"8 ноября наш народ будет отмечать День Победы. Разрешите, поздравить президента Ильхама Алиева, первого вице-президента Мехрибан Алиеву и ветеранов, подаривших нам эту победу".

Как передает Report, об этом спикер парламента Сахиба Гафарова сказала на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Предлагаю направить президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо, пожелать им удачи в будущей деятельности", - отметила она.

Затем депутаты аплодисментами поддержали предложение спикера.