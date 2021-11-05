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Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту и Первой леди по случаю Дня Победы

Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту и Первой леди по случаю Дня Победы 11:03
Милли Меджлис
5 ноября 2021 г. 11:24
Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту и Первой леди по случаю Дня Победы
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"8 ноября наш народ будет отмечать День Победы. Разрешите, поздравить президента Ильхама Алиева, первого вице-президента Мехрибан Алиеву и ветеранов, подаривших нам эту победу".

Как передает Report, об этом спикер парламента Сахиба Гафарова сказала на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Предлагаю направить президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо, пожелать им удачи в будущей деятельности", - отметила она.

Затем депутаты аплодисментами поддержали предложение спикера.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament congratulates Ilham Aliyev and Mehriban Aliyeva on Victory Day
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanı təbrik edib

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