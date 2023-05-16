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Генсек TÜRKPA: Заслуги Гейдара Алиева внесли глубокий вклад в укрепление тюркского мира

Генсек TÜRKPA: Заслуги Гейдара Алиева внесли глубокий вклад в укрепление тюркского мира Не только беспрецедентные заслуги великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским государством и народом, но и его работа во имя единства, солидарности всего тюркского мира, его инициативы внесли глубокий вклад в укрепление международного авторитета
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 15:28
Генсек TÜRKPA: Заслуги Гейдара Алиева внесли глубокий вклад в укрепление тюркского мира

Не только беспрецедентные заслуги великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским государством и народом, но и его работа во имя единства, солидарности всего тюркского мира, его инициативы внесли глубокий вклад в укрепление международного авторитета тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (TÜRKPA) Мехмет Сурейя Эр на специальном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

По его словам, Гейдар Алиев прилагал неустанные усилия во имя объединения тюркского мира: “Успешные результаты его целенаправленной деятельности дали толчок к дальнейшим шагам в этом направлении. Гейдар Алиев рассматривал единство тюркского мира не просто как культурно-этнографическое единство, основанное на идентичности этнических корней, он уделял особое внимание будущему этого единства и постоянно подчеркивал важность близости тюркских народов”.

"Развитие сотрудничества Азербайджана с тюркскими государствами, являющееся одним из важнейших направлений политического курса Гейдара Алиева, занимает исключительное место во внешней политике Азербайджана. Сегодня в корне нынешнего уровня тюркского сотрудничества, всесторонне развивающегося в институциональных рамках, лежит неутомимая деятельность и упорный труд таких гениальных личностей, как Гейдар Алиев, один из авторов идеи тюркского единства. Благодаря его успешной политике и дипломатии углубляющиеся и расширяющиеся связи Азербайджана с братскими государствами развиваются как в двусторонней, так и в многосторонней плоскостях, вступая в новую фазу по воле и настойчивости нынешнего руководства страны”, - добавил генеральный секретарь TÜRKPA.

Мехмет Сурейя Эр сказал, что диалог на уровне парламентов также важен для развития этих отношений: “Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что парламентская дипломатия говорит свое слово в углублении развития связей между тюркскими государствами. Роль Гейдара Алиева в единстве тюркского мира и его уникальные заслуги слишком велики, чтобы уместиться в одном выступлении”.

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Версия на английском языке TURKPA Secretary-General: Heydar Aliyev's merits made deep contribution to strengthening Turkic world
Версия на азербайджанском языке TÜRKPA-nın Baş katibi: "Heydər Əliyevin xidmətləri Türk dünyasının güclənməsinə dərin töhfə verib"

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