Физлиц могут освободить от части госпошлины при первом обращении в "Электронный суд"

В Азербайджане планируется освободить физлиц от уплаты части госпошлины при первом обращении в суд через информационную систему "Электронный суд".

В Азербайджане планируется освободить физических лиц от уплаты части госпошлины при первом обращении в суд через информационную систему "Электронный суд".

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О государственной пошлине" были приняты в l чтении на пленарном заседании парламента.

Согласно поправкам, физлицо при первом обращении в общий суд по гражданским делам через информационную систему "Электронный суд" освобождается от уплаты 10 процентов от госпошлины, что предусмотрено статьей 8 настоящего закона.