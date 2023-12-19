Физлиц могут освободить от части госпошлины при первом обращении в "Электронный суд"

В Азербайджане планируется освободить физических лиц от уплаты части госпошлины при первом обращении в суд через информационную систему "Электронный суд".
Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О государственной пошлине" были приняты в l чтении на пленарном заседании парламента.
Согласно поправкам, физлицо при первом обращении в общий суд по гражданским делам через информационную систему "Электронный суд" освобождается от уплаты 10 процентов от госпошлины, что предусмотрено статьей 8 настоящего закона.