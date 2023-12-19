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Физлиц могут освободить от части госпошлины при первом обращении в "Электронный суд"

Физлиц могут освободить от части госпошлины при первом обращении в "Электронный суд" В Азербайджане планируется освободить физлиц от уплаты части госпошлины при первом обращении в суд через информационную систему "Электронный суд".
Милли Меджлис
19 декабря 2023 г. 14:18
Физлиц могут освободить от части госпошлины при первом обращении в Электронный суд

В Азербайджане планируется освободить физических лиц от уплаты части госпошлины при первом обращении в суд через информационную систему "Электронный суд".

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О государственной пошлине" были приняты в l чтении на пленарном заседании парламента.

Согласно поправкам, физлицо при первом обращении в общий суд по гражданским делам через информационную систему "Электронный суд" освобождается от уплаты 10 процентов от госпошлины, что предусмотрено статьей 8 настоящего закона.

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