О нас

В Азербайджане усиливается соцзащита должностных лиц налоговых органов

В Азербайджане усиливается соцзащита должностных лиц налоговых органов В Азербайджане усиливается социальная защита должностных лиц налоговых органов.
Милли Меджлис
19 апреля 2024 г. 13:33
В Азербайджане усиливается соцзащита должностных лиц налоговых органов

В Азербайджане усиливается социальная защита должностных лиц налоговых органов.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в предлагаемой поправке к "Положению о службе в государственных налоговых органах", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В целях совершенствования регулирования социальной защиты и финансового обеспечения должностных лиц налоговых органов в положение добавлена ​​отдельная глава, согласно которой, должностным лицам налогового органа, не имеющим места жительства и проживающим на съемной квартире в связи с изменением места службы в налоговых органах, будет назначаться денежная компенсация, а должностным лицам налогового органа, имеющим ученую степень, - выплачиваться надбавка.

Поправка была вынесена ​на голосование и принята в третьем чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Deputatlar vergi orqanının kirayədə yaşayan vəzifəli şəxslərinə kompensasiyanın verilməsi barədə razılığa gəliblər

Самое важное

Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 апреля 2024 г. 20:56
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
12 апреля 2024 г. 19:32
В Агдаме два человека подорвались на мине
ФотоВ Агдаме два человека подорвались на мине
12 апреля 2024 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi