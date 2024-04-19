В Азербайджане усиливается соцзащита должностных лиц налоговых органов

В Азербайджане усиливается социальная защита должностных лиц налоговых органов.
Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в предлагаемой поправке к "Положению о службе в государственных налоговых органах", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
В целях совершенствования регулирования социальной защиты и финансового обеспечения должностных лиц налоговых органов в положение добавлена отдельная глава, согласно которой, должностным лицам налогового органа, не имеющим места жительства и проживающим на съемной квартире в связи с изменением места службы в налоговых органах, будет назначаться денежная компенсация, а должностным лицам налогового органа, имеющим ученую степень, - выплачиваться надбавка.
Поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.