В Азербайджане усиливается соцзащита должностных лиц налоговых органов

В Азербайджане усиливается социальная защита должностных лиц налоговых органов.

В Азербайджане усиливается социальная защита должностных лиц налоговых органов.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в предлагаемой поправке к "Положению о службе в государственных налоговых органах", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В целях совершенствования регулирования социальной защиты и финансового обеспечения должностных лиц налоговых органов в положение добавлена ​​отдельная глава, согласно которой, должностным лицам налогового органа, не имеющим места жительства и проживающим на съемной квартире в связи с изменением места службы в налоговых органах, будет назначаться денежная компенсация, а должностным лицам налогового органа, имеющим ученую степень, - выплачиваться надбавка.

Поправка была вынесена ​на голосование и принята в третьем чтении.