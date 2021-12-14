Депутат о развитии зимнего и летнего туризма на освобожденных территориях

Развитие сферы туризма в Азербайджане приведет к усилению экономической мощи страны.

Развитие сферы туризма в Азербайджане приведет к усилению экономической мощи страны.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, в 2019 году доля туризма в ВВП выросла на 2,3 процента: "Сегодня на освобожденных от вражеской оккупации территориях ведутся масштабные реставрационно-строительные работы. Мы получили новые возможности для развития зимнего и летнего туризма на этих территориях. В то же время, развивая туризм, мы решили бы проблему занятости вынужденных переселенцев. Поэтому принятие закона "О туризме" я считаю очень важным".

Депутат Али Масимли во время выступления отметил, что использование туристического потенциала Карабаха является одним из главных приоритетов. По его словам, туризм играет значимую роль в развитии ненефтяного сектора, а демонстрация туристического потенциала Карабаха положительно скажется на имидже Азербайджана.