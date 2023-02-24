О нас

Депутат: Азербайджан должен создать таможенно-пограничный пункт на Лачынской дороге

Депутат: Азербайджан должен создать таможенно-пограничный пункт на Лачынской дороге Азербайджан должен создать таможенно-пограничный пункт на Лачынской дороге.
Милли Меджлис
24 февраля 2023 г. 12:21
Депутат: Азербайджан должен создать таможенно-пограничный пункт на Лачынской дороге

Азербайджан должен создать таможенно-пограничный пункт на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов в ходе выступления на пленарном заседании парламента.

По его словам, несколько дней назад режим прекращения огня был нарушен 15 раз: "В том числе по направлениям Сядяряк, Шуша и Кельбаджар был открыт огонь. Проблема стала достаточно серьезной. Поэтому необходимо активизировать переговоры с Россией для реализации механизма контроля на Лачынской дороге. У нас там должен быть таможенно-пограничный пункт. С его помощью мы сможем воспрепятствовать ввозу оружия и боеприпасов на территорию Карабаха. И сегодня в Карабахе есть незаконные армянские вооруженные формирования. Ожидается, что ситуация будет становиться еще более критической".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Azərbaycan Laçın yolunda gömrük-sərhəd buraxılış məntəqəsi yaratmalıdır"

Другие новости из категории

Замминистра прокомментировал предложение о сокращении числа муниципалитетов
Замминистра прокомментировал предложение о сокращении числа муниципалитетов
24 февраля 2023 г. 13:25
Депутат: Европейские институты не проявляют справедливой позиции по отношению к Азербайджану
Депутат: Европейские институты не проявляют справедливой позиции по отношению к Азербайджану
24 февраля 2023 г. 13:19
Минюст: Нарушения в деятельности муниципалитетов в основном связаны с управлением землями
Минюст: Нарушения в деятельности муниципалитетов в основном связаны с управлением землями
24 февраля 2023 г. 13:00
ММ утвердил назначение Саадет Бекташи судьей Верховного суда Нахчывана
ММ утвердил назначение Саадет Бекташи судьей Верховного суда Нахчывана
24 февраля 2023 г. 12:07
В Азербайджане предлагается включить посещение памятника Крик матери в официальный протокол
В Азербайджане предлагается включить посещение памятника "Крик матери" в официальный протокол
24 февраля 2023 г. 12:05
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса
Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса
24 февраля 2023 г. 11:08
Обнародована повестка дня очередного пленарного заседания Милли меджлиса
Обнародована повестка дня очередного пленарного заседания Милли меджлиса
21 февраля 2023 г. 19:32
Председатель Милли Меджлиса ответила главе Европарламента
Председатель Милли Меджлиса ответила главе Европарламента
21 февраля 2023 г. 14:57
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в зимней сессии ПА ОБСЕ
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в зимней сессии ПА ОБСЕ
20 февраля 2023 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi