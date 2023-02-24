Депутат: Азербайджан должен создать таможенно-пограничный пункт на Лачынской дороге

Азербайджан должен создать таможенно-пограничный пункт на Лачынской дороге.

Азербайджан должен создать таможенно-пограничный пункт на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов в ходе выступления на пленарном заседании парламента.

По его словам, несколько дней назад режим прекращения огня был нарушен 15 раз: "В том числе по направлениям Сядяряк, Шуша и Кельбаджар был открыт огонь. Проблема стала достаточно серьезной. Поэтому необходимо активизировать переговоры с Россией для реализации механизма контроля на Лачынской дороге. У нас там должен быть таможенно-пограничный пункт. С его помощью мы сможем воспрепятствовать ввозу оружия и боеприпасов на территорию Карабаха. И сегодня в Карабахе есть незаконные армянские вооруженные формирования. Ожидается, что ситуация будет становиться еще более критической".