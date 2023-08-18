В Медиа-школе Report завершилась очередная учебная программа

Завершена программа обучения 14-й группы Медиа-школы Report, выпускникам вручены сертификаты.

Завершена программа обучения 14-й группы Медиа-школы Report, выпускникам вручены сертификаты.

Сертификаты вручены 8 выпускникам, которые в рамках программы обучались азам подготовки новостей, интервью, репортажей, видеосюжетов, фоторепортажей, проводили расследования, участвовали в мониторингах и опросах.

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев поздравил выпускников, успешно окончивших учебный курс, и отметил, что для того, чтобы сделать программу обучения еще более интересной, был предпринят ряд шагов: "Я думаю, что выпускники этой группы - успешная команда. Хотя на этот раз мы немного усложнили процесс обучения, вы смогли добиться значительных успехов в выполнении поставленных нами задач. Вы овладели секретами написания новостей, подготовки материалов. Я надеюсь, что вы, как выпускники Медиа-школы Report, в будущем покорите более высокие вершины".

Руководитель Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу отметил, что в день 5-летия Медиа-школы Report был дан старт программе обучения 14-й группы: "Состоялись также традиционные встречи студентов с рядом ведущих журналистов Информагентства Report - главным редактором Мурадом Алиевым, заместителем главного редактора Парвином Аббасовым, редактором отдела экономики Намигом Гусейновым, заместителем главного редактора, руководителем отдела мультимедиа Джавидом Османовым, редактором отдела внутренней политики Имдадом Ализаде, фотожурналистом Report Эхтирамом Джаби, сотрудником отдела экономики Ашрафом Мехтиевым. Выпускники присоединились к ряду мероприятий, пресс-конференций".

Медиа-школа Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей. Эти молодые люди работают в различных медиа-структурах страны.