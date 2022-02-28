В медиа-школе Report завершена очередная учебная программа

В информационном агентстве Report завершена программа обучения 9-й группы Медиа-школы Report.

В информационном агентстве Report завершена программа обучения 9-й группы Медиа-школы Report.

Вручены сертификаты 9 журналистам, которые в рамках программы обучались азам подготовки новостей, интервью, репортажей, видеосюжетов, фоторепортажей, проведения расследований, секретам профессии журналиста, подключались к мониторингам и опросам.

Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев поздравил выпускников, успешно окончивших учебный курс:

"Верю, что полученные в Медиа-школе Report знания в будущем принесут вам пользу. Надеюсь, что с помощью опыта, полученного в одном из ведущих информационных агентств страны - Report вы сможете проложить свой путь в журналистике. Поздравляю вас, желаю удачи в будущей работе".

Руководитель Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу подчеркнул, что члены группы работали в очень интенсивном темпе:

"Ни одна группа Медиа-школы Report не работала в таком интенсивном темпе. Члены группы получили шанс проверить себя в различных жанрах от "горячих" и "холодных" новостей до написания расследований. Мы провели плодотворные встречи с публицистом, колумнистом Гюльнарой Рафиг, писателем и поэтом Джалилом Джаванширом, руководителем "Школы конфликтной журналистики" Алисафой Мехти. На встрече с воспитанницей Медиа-школы Report Гюльчин Джамиль она рассказала о секрете успеха, которого добилась за последние несколько лет. Посвященный телевидению мастер-класс известного журналиста Тараны Аббасовой также был встрече с интересом".

Исмаил Рафигоглу также напомнил о нескольких событиях, произошедших в Медиа-школе Report:

"Этот учебный период запомнился двумя событиями. Члену Медиа-школы Report Эльмиру Гасанову, с первых дней 44-дневной войны отправившемуся на фронт, мы вручили сертификат, который не могли вручить в тот период. Было очень приятно встретиться с раненым в боях Эльмиром, награжденным медалями "За военную службу" и "За освобождение Физули"

Кроме того, прошедшей курс обучения в первой группе Медиа-школы Report Назрин Абдуллаевой мы сегодня вручили сертификат, который она должна была получить в 2018 году".

Медиа-школа Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей. Эти молодые люди работают в различных медиа-структурах страны.