Телеканалу Azad Azərbaycan исполняется 22 года

Сегодня исполняется 22 года с начала деятельности телеканала Azad Azərbaycan (ATV).

Сегодня исполняется 22 года с начала деятельности телеканала Azad Azərbaycan (ATV).

Как передает Report, на первых порах эфирное время канала было предоставлено, в основном, показу клипов, художественных и мультипликационных фильмов.

В 2002 году в эфир вышла передача Son Xəbər, положившая начало вещанию информационных программ.

До 31 декабря 2007 года канал, наряду с передачами на азербайджанском языке, вещал также и на русском языке. После принятия Национальным советом по теле и радиовещанию закона, вещание полностью перешло на азербайджанский язык.

Круглосуточно вещающий канал 93% эфирного времени уделяет местной продукции (передачи и сериалы), 4% приходится на долю иностранных фильмов, 3% - реклама.

С 28 января сего года ATV перешел на спутниковую трансляцию.