Совет прессы: По состоянию на 12:00 на "горячую линию" не поступало обращений от СМИ

По состоянию на 12:00 на "горячую линию" Совета прессы не поступало обращений от представителей средств массовой информации, освещающих процесс голосования.

По состоянию на 12:00 на "горячую линию" Совета прессы не поступало обращений от представителей средств массовой информации, освещающих процесс голосования.

Об этом Report сообщили в совете.

“Горячая линия” Совета прессы действует с 08:00 сегодняшнего дня. Номера "горячей линии" (012) 441 35 96 (городской), (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03 (мобильные) будут работать с момента начала голосования и до его окончания.

Журналисты могут обратиться на "горячую линию" касательно любых возможных недоразумений и проблем при освещении процесса голосования.