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Совет прессы: По состоянию на 12:00 на "горячую линию" не поступало обращений от СМИ

Совет прессы: По состоянию на 12:00 на "горячую линию" не поступало обращений от СМИ По состоянию на 12:00 на "горячую линию" Совета прессы не поступало обращений от представителей средств массовой информации, освещающих процесс голосования.
Медиа
7 февраля 2024 г. 13:01
Совет прессы: По состоянию на 12:00 на горячую линию не поступало обращений от СМИ

По состоянию на 12:00 на "горячую линию" Совета прессы не поступало обращений от представителей средств массовой информации, освещающих процесс голосования.

Об этом Report сообщили в совете.

“Горячая линия” Совета прессы действует с 08:00 сегодняшнего дня. Номера "горячей линии" (012) 441 35 96 (городской), (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03 (мобильные) будут работать с момента начала голосования и до его окончания.

Журналисты могут обратиться на "горячую линию" касательно любых возможных недоразумений и проблем при освещении процесса голосования.

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Версия на азербайджанском языке Mətbuat Şurası: "Saat 12:00-dək media nümayəndələrindən şikayət daxil olmayıb"

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