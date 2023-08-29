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Представители зарубежных СМИ побывали в Совете прессы Азербайджана

Представители зарубежных СМИ побывали в Совете прессы Азербайджана Совет прессы Азербайджана посетили представители СМИ Великобритании, Албании и Грузии.
Медиа
29 августа 2023 г. 15:40
Представители зарубежных СМИ побывали в Совете прессы Азербайджана

Совет прессы Азербайджана посетили представители СМИ Великобритании, Албании и Грузии.

Как сообщает Report, представители зарубежных СМИ приехали в нашу страну по приглашению Общественного союза парламентских журналистов, возглавляемого членом правления Совета прессы Эльшадом Эйвазлы.

Целью приезда делегации, в которую вошли Алпаслан Дювен, представляющий британские платформы Daily Mail, Daily Star и European News Agency, представитель албанской цифровой платформы infowebmedia Аниса Бахити и представитель грузинских новостных сайтов "geodigest.ge" и "newsday.ge" Автандил Отинашвили, является освещение в международных СМИ реалий о Западном Азербайджане.

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