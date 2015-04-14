Обнародованы первичные результаты мониторинга соблюдения норм литературного языка на телеканалах Азербайджана

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня тенденции, которые мы наблюдаем при мониторинге соблюдения норм литературного языка на сайтах, повторяются на телевидении. Порой мы можем видеть неуважение к языку. В особенности, молодые репортеры и ведущие не следуют правилам азербайджанского языка, нарушают его нормы". Об этом заявил Report начальник отдела мониторинга Института языкознания имени Насими НАНА Гулу Магеррамли.

По его словам, начиная с октября проводится мониторинг на телевидении: "На первом этапе определилось направление мониторинга. Результаты второго этапа будут обнародованы в ближайшие дни".

Начальник отдела отметил, что наиболее серьезные недостатки связаны с произношением слов: "Ведущие и репортеры используют слова, не соответствующие правилам азербайджанского языка. Они строят предложения по правилам русского, турецкого, английского языков. Слова произносятся неправильно, ударение ставится неверно, долгие гласные при произношении укорачиваются, иногда неправильно выбирается интонация, также построение предложений бывает чересчур сложным, а мысли запутанными. Язык телевидения должен быть понятен зрителям".

Г. Магеррамли отметил, что мониторинг проводит, в основном, Институт языкознания, однако некоторые работы были проведены совместно с Национальным советом телевидения и радио: "Целью проведения мониторинга не является критика телевидения или же телеведущих. Мы хотим показать недостатки, чтобы наши коллеги соблюдали нормы языка. Телевидение - это своего рода мода. Многие берут за основу манеру разговора дикторов и ведущих. Поэтому необходимо обращать особое внимание на правила языка".