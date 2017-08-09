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    НСТР выделил ATV и "Хазар" TV каналы для HD-вещания

    Состоялось заседание Национального совета телерадиовещания

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

    Как сообщили Report из НСТР, на заседании обсудили вопросы рационального использования частот, освободившихся после перехода на территории страны к цифровому вещанию.

    В ходе обсуждений приняли решение выделить телерадиокомпании "Azad Azərbaycan" (ATV) и телеканалу "Хазар" соответственно 35-й и 29-й вещательные каналы для обеспечения высококачественного цифрового вещания (HD).

    Здесь также обсудили ряд вопросов и приняли некоторые решения. 

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