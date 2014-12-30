На строительство жилого здания для журналистов президент Азербайджана выделил дополнительно 3 млн. манатов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных со строительством жилого здания для работников прессы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства жилого здания, строящегося для улучшения жилищных условий работников азербайджанской прессы, из предусмотренного в госбюджете 2014 года резервного фонда президента Азербайджанской Республики Фонду господдержки развитию СМИ при президенте Азербайджанской Республики выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование указанной в первой части данного распоряжения суммы.