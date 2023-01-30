На Baku Tv дан старт проекту "Хроника Западного Азербайджана"

С сегодняшнего дня в эфире Baku Tv стартует проект "Хроника Западного Азербайджана".

С сегодняшнего дня в эфире Baku Tv стартует проект "Хроника Западного Азербайджана".

Как передает Report , в первом сюжете на основе фактов доказывается, что Западный Азербайджан является исторической родиной огузских тюрков.

Кроме того, в материале рассказывается о том, что армяне разграбляли ресурсы и осуществляли экологический террор не только в Карабахе, но и до начала депортации азербайджанцев из Западного Азербайджана на таких исконно тюркских землях, как Dağ yeri, Güllərin döşü, Kəvəkli dərə, Çalın daşı, Kollu quzey, Qara Güney, Şah ocağı села Ардениш Чемберекского района (Красносельск).

Первый материал под названием "Западный Азербайджан, ресурсы которого вывозились поездами" уже доступен на YouTube-канале Baku Tv.