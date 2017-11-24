Известные журналисты встретились со студентами АУЯ

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Руководитель бакинского офиса турецкого агентства "Анадолу" Толга Озгендж и главный редактор Информагентства Report Мурад Алиев встретились со студентами факультета филологии и журналистики Азербайджанского университета языков.

Как сообщает Report, сначала преподаватель по специальности журналистика кафедры Азербайджанской литературы Наргиз Джавадзаде проинформировала гостей о принимающих участие во встрече студентах второго и четвертого курса, отметила, что такие встречи имеют большое значение для студентов.

Т. Озгендж рассказал в своем выступлении о новостной политике агентства "Анадолу", в том числе профессиональном кодексе, провел сравнительный анализ турецких и азербайджанских медиа. Он проинформировал об обязательствах государственного агентства Турции перед обществом, поделился опытом, рассказав о сложных моментах профессиональной деятельности в экстремальных условиях.

М. Алиев проинформировал о принципе работы агентства Report. Он отметил, что в последнее время в СМИ растет тенденция специализации и порекомендовал будущим журналистам специализироваться в той или иной области. М. Алиев рассказал студентам об основных требованиях современных медиа и подчеркнул, что на фоне ежедневно обновляющихся информационных технологий, социальных сетей журналисты должны более оперативно реагировать на события.