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Исполнительный директор газеты The Korea Times: Нам нужно сосредоточить финансовые ресурсы на онлайн-СМИ

Исполнительный директор газеты The Korea Times: Нам нужно сосредоточить финансовые ресурсы на онлайн-СМИ "У традиционных СМИ должна быть стратегия адаптации к цифровому миру, и мы должны направлять финансовые ресурсы в онлайн-СМИ".
Медиа
23 июля 2023 г. 16:57
Исполнительный директор газеты The Korea Times: Нам нужно сосредоточить финансовые ресурсы на онлайн-СМИ

"У традиционных СМИ должна быть стратегия адаптации к цифровому миру, и мы должны направлять финансовые ресурсы в онлайн-СМИ".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор газеты The Korea Times Чо Джэ Хён.

Он сказал, что медиаиндустрия претерпела много изменений: "Я также представляю здесь традиционные СМИ. Сегодня молодежь не читает газет, поэтому мы должны сначала адаптироваться к цифровым платформам и иметь стратегию. Я также думаю, что онлайн-СМИ также сталкиваются с трудностями в финансовой сфере. Нет четкого решения для "выживания" традиционных СМИ, особенно газет в современную эпоху.

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Версия на азербайджанском языке "The Korea Times" qəzetinin icraçı direktoru: "Biz maliyyə resurslarını onlayn mediaya yönəltməliyik"

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