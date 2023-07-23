Исполнительный директор газеты The Korea Times: Нам нужно сосредоточить финансовые ресурсы на онлайн-СМИ

"У традиционных СМИ должна быть стратегия адаптации к цифровому миру, и мы должны направлять финансовые ресурсы в онлайн-СМИ".

"У традиционных СМИ должна быть стратегия адаптации к цифровому миру, и мы должны направлять финансовые ресурсы в онлайн-СМИ".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор газеты The Korea Times Чо Джэ Хён.

Он сказал, что медиаиндустрия претерпела много изменений: "Я также представляю здесь традиционные СМИ. Сегодня молодежь не читает газет, поэтому мы должны сначала адаптироваться к цифровым платформам и иметь стратегию. Я также думаю, что онлайн-СМИ также сталкиваются с трудностями в финансовой сфере. Нет четкого решения для "выживания" традиционных СМИ, особенно газет в современную эпоху.