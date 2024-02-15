Haber Global: Мудрость Ильхама Алиева обеспечила реализацию давней мечты

На турецком телеканале Haber Global состоялись обсуждения о победе Президента Ильхама Алиева на президентских выборах в Азербайджане и обеспечивших ее факторах.

На турецком телеканале Haber Global состоялись обсуждения о победе Президента Ильхама Алиева на президентских выборах в Азербайджане и обеспечивших ее факторах.

Как передает Report, эксперты - гости программы - особо подчеркнули дальновидную политику главы Азербайджанского государства.

Было отмечено, что именно благодаря прозорливости и мудрости Ильхама Алиева произошли события, о которых десятилетия назад можно было только мечтать.

В связи с этим было сказано, что именно тюркские государства стали играть ведущую роль в торговле между Востоком и Западом.