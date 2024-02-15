О нас

Haber Global: Мудрость Ильхама Алиева обеспечила реализацию давней мечты

Haber Global: Мудрость Ильхама Алиева обеспечила реализацию давней мечты На турецком телеканале Haber Global состоялись обсуждения о победе Президента Ильхама Алиева на президентских выборах в Азербайджане и обеспечивших ее факторах.
Медиа
15 февраля 2024 г. 08:05
Haber Global: Мудрость Ильхама Алиева обеспечила реализацию давней мечты

На турецком телеканале Haber Global состоялись обсуждения о победе Президента Ильхама Алиева на президентских выборах в Азербайджане и обеспечивших ее факторах.

Как передает Report, эксперты - гости программы - особо подчеркнули дальновидную политику главы Азербайджанского государства.

Было отмечено, что именно благодаря прозорливости и мудрости Ильхама Алиева произошли события, о которых десятилетия назад можно было только мечтать.

В связи с этим было сказано, что именно тюркские государства стали играть ведущую роль в торговле между Востоком и Западом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Haber Global: İlham Əliyevin müdrikliyi onilliklər öncəki xəyalların gerçəkləşməsini təmin edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
14 февраля 2024 г. 19:13
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами
14 февраля 2024 г. 18:30
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене
14 февраля 2024 г. 18:23
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
14 февраля 2024 г. 18:23
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
14 февраля 2024 г. 18:18
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
14 февраля 2024 г. 18:01
Президент Азербайджана: Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы
Президент Азербайджана: Национально-духовные ценности – основа нашего общества, и они незыблемы
14 февраля 2024 г. 17:59
Президент: Если Армения не изменит свое законодательство, то мирного договора не будет
Президент: Если Армения не изменит свое законодательство, то мирного договора не будет
14 февраля 2024 г. 17:48
Президент: Сколько бы покровителей ни было у Армении, никто не может нас остановить
Президент: Сколько бы покровителей ни было у Армении, никто не может нас остановить
14 февраля 2024 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi