Гурбан Гурбанов в интервью Haber Global: На данный момент у меня нет планов переходить в большой клуб

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов рассказал в интервью турецкому телеканалу Haber Global, что у него на данный момент нет планов покидать пост наставника "скакунов".

Как сообщает Report, опытный специалист выразил надежду, что в этом году выступления команды окажутся еще успешнее.

"Футбол - такая игра, что добиться успеха получается не каждый год. Возможно, в этом году мы больше пожинаем плоды наших трудов предыдущих лет", - сказал Г. Гурбанов.

По его словам, отклик успехов "Карабаха" в Европе и Турции стимулирует членов клуба.

"Это мой второй дом, а может и первый, потому что здесь я провожу больше времени. Но в будущем может быть все. Сейчас у меня нет мыслей о переходе в большой клуб", - подчеркнул Гурбан Гурбанов.

Отметим, что "Карабах" занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В 1-м туре "скакуны" на выезде одолели португальскую "Бенфику" со счетом 3:2, после чего во 2-м туре выиграли у датского "Копенгагена" в Баку со счетом 2:0.