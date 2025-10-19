Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Гурбан Гурбанов в интервью Haber Global: На данный момент у меня нет планов переходить в большой клуб

    Медиа
    • 19 октября, 2025
    • 15:20
    Гурбан Гурбанов в интервью Haber Global: На данный момент у меня нет планов переходить в большой клуб

    Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов рассказал в интервью турецкому телеканалу Haber Global, что у него на данный момент нет планов покидать пост наставника "скакунов".

    Как сообщает Report, опытный специалист выразил надежду, что в этом году выступления команды окажутся еще успешнее.

    "Футбол - такая игра, что добиться успеха получается не каждый год. Возможно, в этом году мы больше пожинаем плоды наших трудов предыдущих лет", - сказал Г. Гурбанов.

    По его словам, отклик успехов "Карабаха" в Европе и Турции стимулирует членов клуба.

    "Это мой второй дом, а может и первый, потому что здесь я провожу больше времени. Но в будущем может быть все. Сейчас у меня нет мыслей о переходе в большой клуб", - подчеркнул Гурбан Гурбанов.

    Отметим, что "Карабах" занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В 1-м туре "скакуны" на выезде одолели португальскую "Бенфику" со счетом 3:2, после чего во 2-м туре выиграли у датского "Копенгагена" в Баку со счетом 2:0.

    Гурбан Гурбанов в интервью Haber Global: На данный момент у меня нет планов переходить в большой клуб

    Гурбан Гурбанов Haber Global футбол ФК "Карабах"
    Видео
    Qurban Qurbanov "Haber Global"a danışıb: Hazırda böyük bir kluba keçmək fikrim yoxdur
    Видео
    Qarabag coach Gurban Gurbanov not willing to move to 'a bigger club' currently

    Последние новости

    15:55

    СМИ: Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр времени

    Другие страны
    15:41

    Израиль вернул в Газу в общей сложности тела 150 погибших палестинцев

    Другие страны
    15:31

    Синоптики предупредили о погоде с осадками в Азербайджане до 22 октября

    Экология
    15:20
    Видео

    Гурбан Гурбанов в интервью Haber Global: На данный момент у меня нет планов переходить в большой клуб

    Медиа
    15:13
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    15:07

    Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Женеве

    В регионе
    15:04

    США развернули элитный полк спецопераций вблизи Венесуэлы

    Другие страны
    14:48
    Фото

    В Баку автомобиль столкнулся с мотоциклом, пострадал один человек

    Происшествия
    14:36

    СМИ: Из Лувра похищены драгоценности из коллекции императора Наполеона и Жозефины - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей