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Церемония приведения к присяге президента Ильхама Алиева широко освещалась на телеканале Haber Global

Церемония приведения к присяге президента Ильхама Алиева широко освещалась на телеканале Haber Global 7 февраля в Азербайджане прошли исторические выборы. Впервые после освобождения Карабаха и первый раз в после обретения страной независимости голосование проведено на всей территории Азербайджана.
Медиа
14 февраля 2024 г. 22:46
Церемония приведения к присяге президента Ильхама Алиева широко освещалась на телеканале Haber Global

7 февраля в Азербайджане прошли исторические выборы. Впервые после освобождения Карабаха и первый раз в после обретения страной независимости голосование проведено на всей территории Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в сюжете телеканала Haber Global, посвященном церемонии приведения к присяге президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Президент Ильхам Алиев, победивший на выборах с 92,12% голосов, принял присягу в Милли Меджлисе Азербайджана и вступил на пятый срок", - отмечается в материале.

Сообщается, что за церемонией приведения к присяге вместе с высокопоставленными гостями наблюдали послы.

"Выборы имели историческое значение для Азербайджана, поскольку после 30-летнего перерыва предвыборный ажиотаж ощущался во всех регионах страны. В голосовании на освобожденных территориях приняли участие около 22 тысяч избирателей. Голосование проводилось в Шуше, жемчужине Карабаха, в Ханкенди, ставшем когда-то т.н. "столицей" незаконного сепаратистского режима, в Ходжалы, где был совершен геноцид азербайджанцев со стороны армян, и на других освобожденных территориях", - подчеркивается в сюжете телеканала.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоPrezident İlham Əliyevin andiçmə mərasimi "Haber Global"da geniş işıqlandırılıb

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