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Умер известный писатель Реза Барахани

Умер известный писатель Реза Барахани Знаменитый иранский писатель, поэт и литературный критик азербайджанского происхождения Реза Барахани, живший в эмиграции в Канаде, скончался сегодня в Торонто в возрасте 86 лет.
Литература
25 марта 2022 г. 16:13
Умер известный писатель Реза Барахани

Знаменитый иранский писатель, поэт и литературный критик азербайджанского происхождения Реза Барахани, живший в эмиграции в Канаде, скончался сегодня в Торонто в возрасте 86 лет.

Как передает Report, об этом сообщил сын писателя Октай Барахани в Instagram.

Реза Барахани родился в 1935 году в Тебризе. В 2001-2003 годах был председателем канадского филиала ПЕН-клуба (международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах).

В свое время писатель посетил Баку.

Барахани был автором более 50 книг. Его произведения и научные работы переведены на множество языков. Он перевел на фарси многие произведения всемирно известных писателей - "Ричард III" Уильяма Шекспира, "Мост на Дрине" Иво Андрича, "Миф о Сизифе" Альбера Камю, "Невыносимая легкость бытия" Милана Кундеры, произведения Антуана де Сент-Экзюпери, стихотворения Габриэля Гарсии Лорки, Эзры Паунда и Эдварда Эстлина Каммингса.

Барахани был удостоен целого ряда национальных и международных наград в области литературы и журналистики, в том числе: премий The Overseas Press Club of America (1977), The International Freedom to Publish Committee of the Association of American Publishers (2000), Human Rights Award of the National Ethnic Press and Media Council of Canada (2006) и других.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur azərbaycanlı yazıçı vəfat edib

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