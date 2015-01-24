​Найдены произведения поэта, жившего в XVIII веке в Азербайджане

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В хранящихся в Институте рукописей Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сборниках стихов обнаружены произведения азербайджанского поэта XVIII века Зари Араши. Об этом сообщил Report заместитель директора Института рукописей имени Мухаммеда Физули Паша Керимов.

По его словам, в стихах ширванца Зари Араши можно проследить особенности, характерные для азербайджанской литературы XVIII века.

Замдиректора отметил, что в Институте рукописей хранится сборник, переписанный самим Зари, в который входят стихи различных поэтов XVII и XVIII веков.

Он также отметил, что язык поэта близок к разговорному языку.