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Знакомство с нашим христианским наследием: Круговой албанский храм

Знакомство с нашим христианским наследием: Круговой албанский храм На данный момент здесь функционирует Шекинский музей народно-прикладного искусства
Kультурная политика
8 декабря 2020 г. 14:55
Знакомство с нашим христианским наследием: Круговой албанский храм

Министерство культуры Азербайджана приступило к реализации проекта "Знакомство с нашим христианским наследием". В рамках проекта предлагаются короткометражные видеоролики, которые посвящены охраняемым государством памятникам, церквям и религиозным храмам, относящимся к христианской религии и находящимся на территории Азербайджана.

Как сообщили Report в Минкультуры, очередной выпуск проекта посвящен Круговому албанскому храму.

Относящийся к V-VI векам Круговой албанский храм является расположенным в крепости Нуха (Шеки) памятником республиканского значения. На данный момент здесь функционирует Шекинский музей народно-прикладного искусства.

Министерство культуры Азербайджанской Республики сообщает, что независимо от происхождения все христианские религиозные памятники и храмы, находящиеся на освобожденных от оккупации землях нашей страны, будут охраняться на высоком уровне, восстановлены и переданы в пользование.

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Версия на английском языке Footage from Circular Albanian Temple
Версия на азербайджанском языке Dairəvi Alban Məbədi haqqında videoçarx hazırlanıb

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