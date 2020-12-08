Знакомство с нашим христианским наследием: Круговой албанский храм

На данный момент здесь функционирует Шекинский музей народно-прикладного искусства

Министерство культуры Азербайджана приступило к реализации проекта "Знакомство с нашим христианским наследием". В рамках проекта предлагаются короткометражные видеоролики, которые посвящены охраняемым государством памятникам, церквям и религиозным храмам, относящимся к христианской религии и находящимся на территории Азербайджана.

Как сообщили Report в Минкультуры, очередной выпуск проекта посвящен Круговому албанскому храму.

Относящийся к V-VI векам Круговой албанский храм является расположенным в крепости Нуха (Шеки) памятником республиканского значения. На данный момент здесь функционирует Шекинский музей народно-прикладного искусства.

Министерство культуры Азербайджанской Республики сообщает, что независимо от происхождения все христианские религиозные памятники и храмы, находящиеся на освобожденных от оккупации землях нашей страны, будут охраняться на высоком уровне, восстановлены и переданы в пользование.