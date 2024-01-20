​​​​​​​В Турции издано учебное пособие с произведениями азербайджанских композиторов

В Турции издано учебное пособие, в которое включены произведения азербайджанских композиторов.

В Турции издано учебное пособие, в которое включены произведения азербайджанских композиторов.

Как сообщила анкарскому бюро Report автор пособия сотрудник Анкарского государственного театра оперы и балета, пианистка Наиля Ахмедова, любовь к произведениям азербайджанских композиторов в Турции породила идею написания книги.

В нее вошли произведения видных азербайджанских композиторов Узеира Гаджибекова, Муслима Магомаева, Асафа Зейналлы, Гара Гараева, Мусы Мирзаева, Евгении Перевертайло.

Пособие подготовлено на основе собственной методики преподавания автора.