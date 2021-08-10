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В США сеть кинотеатров планирует ввести оплату билетов биткоинами

В США сеть кинотеатров планирует ввести оплату билетов биткоинами Оператор крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment намерен запустить оплату билетов в кино биткоинами.
Kультурная политика
10 августа 2021 г. 09:59
В США сеть кинотеатров планирует ввести оплату билетов биткоинами

Оператор крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment намерен запустить оплату билетов в кино биткоинами.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил главный исполнительный директор AMC Адам Арон.

Ввести новый вариант оплаты планируется до конца 2021 года, оплатить билеты криптовалютой можно будет в США при покупке онлайн.

Как рассказал господин Арон, AMC планирует в текущем году оснастить все свои кинотеатры необходимыми технологиями для приема биткоинов. Кроме того, в сети начнут принимать для оплаты Apple Pay и Google Pay.

Адам Арон объявил о планах компании после публикации ее квартальной отчетности, уточняет телеканал CNBC. Выручка сети за три месяца выросла на 19%, до 444,7 млн долларов, что оказалось выше прогнозов. На фоне этих данных акции AMC росли на 7%.

Биткоин накануне, 9 августа, впервые с мая поднялся выше 46 тыс. долларов. В июне и июле цена криптовалюты опускалась ниже 30 тыс. долларов.

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Версия на английском языке Movie theater chain in US eyes introducing payment for tickets in bitcoins

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