В Шамахы состоялось открытие Центра творчества

1 ноября в Шамахы сдан в эксплуатацию Центр творчества.

1 ноября в городе Шамахы состоялось открытие Центра творчества.

Как сообщает Report, в открытии Центра творчества, созданного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

В двухэтажном здании Центра творчества организованы мастерские по различным видам ремесел. Здесь будут действовать ткацкая, гончарная мастерские, мастерские по войлочному искусству, нанесению орнаментов, керамике, ковроткачеству, скульптуре, изобразительному искусству и живописи. В центре также создан зал выставок и продаж.

Отметим, что в Центре, созданном для поддержки местных жителей и повышения занятости населения в регионе, будут обеспечены работой лица, владеющие навыками в различных ремеслах. На втором этаже центра организованы комнаты для обучения детей и эффективного проведения ими своего досуга. Здесь в различных кружках будут заниматься дети старше 7 лет.