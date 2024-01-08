О нас

В Nine Senses состоялась практика медитации от знаменитого индийского гуру

В Nine Senses состоялась практика медитации от знаменитого индийского гуру 8 января в Центре творчества и духовного развития Nine Senses состоялся мастер-класс по йоге и пранаямам от учителя йоги Ильхамы Шириновой, а также практика медитации от знаменитого индийского гуру Шри Шри Рави́ Шанка́ра.
Kультурная политика
8 января 2024 г. 17:08
В Nine Senses состоялась практика медитации от знаменитого индийского гуру

8 января в Центре творчества и духовного развития Nine Senses состоялся мастер-класс по йоге и пранаямам от учителя йоги Ильхамы Шириновой, а также практика медитации от знаменитого индийского гуру Шри Шри Рави́ Шанка́ра.

Как сообщает Report, мастер-класс прошел в рамках нового проекта центра – цикла общения с духовными учителями и специально приглашенными гостями арт-центра.

Шри Шри Рави Шанкар – духовный учитель, общественный деятель и основатель международной организации "Искусство жизни" (“Art of Living”). Он пообщался с гостями, ответил на вопросы про жизнь, философию и духовный путь Человека, и, конечно же, поделился своим опытом и любовью с гостями Nine Senses.

Учитель рассказал, что Баку имеет огромный потенциал стать самым счастливым городом в мире и обещал обязательно вернуться с целью еще больше развить духовную культуру страны.

Известный мастер является не только учителем медитации, но и основателем международного форума "За этику в бизнесе" и кавалером ордена "Падма вибхушан".

В 2009 году он занял 5-е место в списке 7 самых влиятельных людей Индии по версии журнала Forbes India.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоNine Senses hosts meditation practice from famous Indian guru
Версия на азербайджанском языке Фото“Nine Senses”də məşhur hind qurunun meditasiya praktikası keçirilib

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
4 января 2024 г. 12:25
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
4 января 2024 г. 12:37
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
4 января 2024 г. 11:41
Ветер в Баку усилился, высота волны на Каспии достигает 3,4 метра
Ветер в Баку усилился, высота волны на Каспии достигает 3,4 метра
3 января 2024 г. 21:07
Число пострадавших от взрыва у кладбища в городе Керман в Иране достигло 211
ФотоЧисло пострадавших от взрыва у кладбища в городе Керман в Иране достигло 211
3 января 2024 г. 20:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi