В Nine Senses состоялась практика медитации от знаменитого индийского гуру

8 января в Центре творчества и духовного развития Nine Senses состоялся мастер-класс по йоге и пранаямам от учителя йоги Ильхамы Шириновой, а также практика медитации от знаменитого индийского гуру Шри Шри Рави́ Шанка́ра.

8 января в Центре творчества и духовного развития Nine Senses состоялся мастер-класс по йоге и пранаямам от учителя йоги Ильхамы Шириновой, а также практика медитации от знаменитого индийского гуру Шри Шри Рави́ Шанка́ра.

Как сообщает Report, мастер-класс прошел в рамках нового проекта центра – цикла общения с духовными учителями и специально приглашенными гостями арт-центра.

Шри Шри Рави Шанкар – духовный учитель, общественный деятель и основатель международной организации "Искусство жизни" (“Art of Living”). Он пообщался с гостями, ответил на вопросы про жизнь, философию и духовный путь Человека, и, конечно же, поделился своим опытом и любовью с гостями Nine Senses.

Учитель рассказал, что Баку имеет огромный потенциал стать самым счастливым городом в мире и обещал обязательно вернуться с целью еще больше развить духовную культуру страны.

Известный мастер является не только учителем медитации, но и основателем международного форума "За этику в бизнесе" и кавалером ордена "Падма вибхушан".

В 2009 году он занял 5-е место в списке 7 самых влиятельных людей Индии по версии журнала Forbes India.