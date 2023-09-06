В Китае открылась VI Международная выставка Шелкового пути

Сегодня в городе Дуньхуане китайской провинции Ганьсу открылась VI Международная культурная выставка Шелкового пути.

Сегодня в городе Дуньхуане китайской провинции Ганьсу открылась VI Международная культурная выставка Шелкового пути.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

По этому случаю официальная делегация Министерства культуры Азербайджана во главе с министром культуры Адилем Керимли находится с визитом в Китае.

Сегодня азербайджанская делегация приняла участие в церемонии открытия выставки Шелкового пути.

Отметим, что Международная культурная выставка Шелкового пути проводится в историческом городе Дуньхуане ежегодно с 2016 года. Организаторами выставки являются Народное правительство провинции Ганьсу, Министерство культуры и туризма, Государственное управление по делам прессы, издательств, радио, кино и телевидения, Национальная администрация туризма и Китайский совет по продвижению международной торговли.

В этом году в выставке принимают участие более 1 200 местных и иностранных делегатов, в том числе официальные лица, деятели искусства, общественные деятели. В рамках двухдневной выставки будут организованы различные форумы, конференции, семинары, симпозиумы, концертные программы.

Министр Адиль Керимли встретился с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Шулэйем и главой Администрации национального культурного наследия Ли Чунем.