​В CinemaPlus состоялся показ фильма "После"

В премиум кинотеатре “CinemaPlus” в ТЦ Ganjlik Mall состоялся показ фильма США «После». Дубляж выполнен на азербайджанском языке в студии “Cinemazadeh”.

Как передает Report, мелодрама снята но основе мирового бестселлера.

Фильм озвучили Самира Эфенди, Алихан Раджабов, Гюльнара Зулалова, Ниджат Алескеров, Рагим Рагимов, Вюсал Гаджи-Гадир, Самир Алескеров, Шалала Шахвеледгызы, Шахла Алигызы, Айтадж Мамедова и Эркин Эргин.

Редактор и переводчик дубляжа Вугар Гусейнов, режиссер Самир Алескеров, звукорежиссер Орхан Агаларов, звукооператор Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер Али-Саттар Гулиев, главный продюсер Джафар Ахундзаде.

Режиссер фильма Дженни Гейдж.

Волей судьбы примерная девушка Тесса, которая прилежно учится, знакомится с самовлюбленным красавцем-бунтарем Хардином. Несмотря на то, что они из абсолютно разных миров, Тесса чувствует, что ее неумолимо тянет к этому парню, который является полной ее противоположностью. Эта роковая встреча раздели их жизнь на до и после. Никто из них не предполагал, чем это все обернется.

Фото: Эльчин Агаев