Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Центре Гейдара Алиева откроется выставка латвийских художников.

Как сообщили Report в центре, мероприятие состоится в рамках латвийских дней под лозунгом "Услышьте Латвию".

На выставка под названием "Различные моря. Один мир" будут продемонстрированы произведения таких известных латвийских художников, как Алексей Наумов, Кристапс Заринс и Андрис Витолинс.

Алексей Наумов (1955) является известным мастером пейзажа. В настоящее время он является ректором Латвийской художественной академии. Провел более 60 индивидуальных выставок, участвовал в более 40 совместных выставках.

Кристапс Заринс (1962) является проректором и профессором Латвийской художественной академии. Провел ряд выставок в Латвии и других странах. Его произведения выставлены в различных музеях Латвии и России, а также хранятся в личных коллекциях в странах Европы.

Андрис Витолинс (1975) известный представитель промышленной живописи. До сегодняшнего дня открыл более 10 выставок, участвовал в более 40 совместных выставках.

Выставка в Центре Гейдара Алиева продолжится до конца февраля.